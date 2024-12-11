Гигантский питон слопал собаку в Таиланде и попал на видео

В провинции Паттани на юге Таиланда местные жители стали свидетелями необычного происшествия — огромный сетчатый питон предположительно съел бездомную собаку и был заснят на видео. Видео с гигантской змеёй быстро распространилось в сети благодаря Мохаммаду Собри Абдулрахману, который первым заметил рептилию, сообщает The Sun.

Питон съел собаку в Таиланде. Видео © X / therealtarzann

События разворачивались на фоне сильных дождей, которые частично затопили город. По словам Абдулрахмана, ещё до инцидента в районе начали исчезать домашние животные, включая куриц. Шестиметровая змея была обнаружена в одной из канав, заполненных водой после ливней. Часть тела питона была сильно раздута, что указывало на поедание крупной добычи. Местные жители считают, что жертвой могла стать бездомная собака.

Первоначально, когда Абдулрахман заснял питона, его голова находилась под водой, но змея двигалась. Спустя несколько дней, вернувшись на то же место, мужчина обнаружил, что рептилия всплыла брюхом вверх и неподвижно лежала в воде. Абдулрахман предположил, что питон застрял в отверстии ливневой канализации и не смог выбраться, что привело его к гибели.

Это происшествие вызвало большой интерес в Интернете и породило обсуждения среди пользователей. Многие выражают обеспокоенность по поводу безопасности домашних животных и детей в районе, где могут обитать такие крупные хищники. Специалисты рекомендуют жителям быть осторожными и избегать мест, где могут находиться змеи, особенно в период наводнений, когда рептилии могут искать убежище в населённых пунктах.