Уникальная находка: В Перу обнаружены останки доисторического крокодила

Палеонтологи из Перу сделали удивительное открытие: в пустыне Окукахе обнаружены окаменелости ювенильного гариала, вида морских крокодилов, возраст которого оценивается в 10-12 миллионов лет. Это уникальное открытие стало возможным благодаря совместным усилиям Геологического, горного и металлургического института Перу и школы Ла-Унион, сообщает Phys.

Останки особи, длиной около трёх метров, были найдены в идеальном состоянии, что позволило учёным провести детальный анализ. По словам палеонтолога Марио Гамарры, возглавлявшего реконструкцию окаменелости, череп и челюсти этого древнего пресмыкающегося имеют более вытянутую форму по сравнению с современными крокодилами и аллигаторами. Это свидетельствует о том, что гариал питался исключительно рыбой.

Находка имеет особую значимость, поскольку это первый задокументированный ювенильный экземпляр данного вида. Исследователи отмечают, что крокодил погиб, не достигнув своего взрослого размера — около девяти метров.

Окаменелости, найденные в пустыне Окукахе, предоставляют ценную информацию о морском биоразнообразии и климатических изменениях эпохи миоцена, периода, охватывающего от 5 до 23 миллионов лет назад. Ранее в этом районе были обнаружены останки карликовых китов, дельфинов и акул, что подчёркивает богатство палеонтологической истории региона.

Глобальное значение открытия заключается в том, что индийский гариал, ближайший живой родственник найденного крокодила, находится под угрозой исчезновения. Находка позволит учёным лучше понять эволюционные пути и экологическую роль древних крокодилов, а также обратить внимание на современные угрозы, такие как потеря среды обитания и деятельность человека.