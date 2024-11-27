Археологи обнаружили остатки скрытого храма времён Птолемеев в Египте

В деревне Атрибис группа исследователей Тюбингенского университета сделала сенсационное открытие. В сотрудничестве с Министерством туризма и древностей Египта археологи обнаружили монументальный вход — пилон, который, вероятно, указывает на существование скрытого святилища, вырубленного в скале, находящегося за курганами и неисследованными останками. Об этом сообщает «НОВАЯ НАУКА».

С 2022 года команда под руководством профессора Кристиана Лейтца и директора раскопок Маркуса Мюллера активно исследуют эту территорию. Раскопки направлены на изучение большого каменного храма. Но работы в этом районе начали ещё в 2012 году. Исследования были сосредоточены на религиозном комплексе, датируемом периодом с 144 года до н. э. по 138 год н. э., когда Египет находился под властью династии Птолемеев. Этот исторический этап был временем слияния египетской и греко-римской культур.

Храм был размером 51 метр в ширину, а его башни — по 18 метров в высоту. Сейчас большая часть здания разрушена, вероятно, из-за добычи камня. Однако недавние раскопки в районе пилона принесли неожиданные находки. На его северной стороне археологи обнаружили рельефы, на которых изображён царь, приносящий дары львиноголовой богине Репит и её сыну Колантесу. Также были выявлены иероглифы, указывающие на Птолемея VIII, правителя II века до н. э., который, вероятно, был ответственен за строительство и украшение пилона.

Учёные также обнаружили скрытую камеру в северной башне. Чтобы попасть к ней, они аккуратно сняли тяжёлый потолочный блок весом 20 тонн с помощью воздушных подушек и деревянных подмостков. Помещение длиной 6 метров и шириной почти 3 метра, вероятно, использовалась для хранения храмовых принадлежностей, а позже — амфор. Оно соединено с пилоном через коридор, стены которого украшены рельефами и надписями.

Одним из самых интересных элементов архитектуры является вторая дверь на фасаде пилона. Она вела к лестнице, которая поднимала на разрушенный верхний этаж, где, вероятно, были складские помещения. Такая конструкция встречается редко в египетских храмах, что делает этот комплекс особенным.

В ноябре 2024 года археологи продолжат работы, чтобы исследовать остатки скрытого храма, который, возможно, находится за пилоном. Профессор Лейтц считает, что найденные известняковые блоки и вертикально обрезанный скальный фасад могут указывать на вырубленное в скале святилище.