Учёные переоценили возраст Homo sapiens благодаря находке в Марокко

Учёные из Института эволюционной антропологии Макса Планка сделали сенсационное открытие: в местечке Джебель-Ирхуд в Марокко были найдены останки Homo sapiens возрастом 315 тысяч лет. Об этом сообщает портал sibnet.ru. Эти останки были обнаружены в июне 2017 года, что значительно сдвинуло предполагаемое время появления нашего вида на Земле.

Ранее считалось, что Homo sapiens жил в Африке около 200 тысяч лет назад и затем заселил всю планету и вытеснил другие виды людей — неандертальцев и денисовцев. Однако генетический анализ митохондриальной ДНК современного человека и неандертальцев показал, что их линии могли разойтись ещё 500 тысяч лет назад. Это открытие предполагает, что находка в Джебель-Ирхуде может быть не последней в списке древнейших останков Homo sapiens.

В июне 2024 года бразильский специалист по графике Сисеро Мораес восстановил облик первого Homo sapiens с помощью современных технологий, что позволило получить более точное представление о внешнем виде наших древних предков.

Homo sapiens, или человек разумный, — это вид, к которому принадлежит современный человек. Первые представители появились около 300 тысяч лет назад в Африке. Они стали результатом длительного эволюционного процесса, который начался с более ранних гоминидов. Впоследствии этот вид людей распространился по всему миру и адаптировался к различным средам обитания: от арктических регионов до тропических лесов.

Человек разумный ходит прямо, у него свободные передние конечности, что дает преимущество при использовании инструментов. Его крупный мозг — около 1350 кубических сантиметров — позволил развить сложные навыки мышления и общения.

У Homo sapiens всегда были сложные социальные структуры: издавна человек разумный умеет сотрудничать, создавать социальные группы и передавать знания от одного поколения к другому. Поэтому этот вид создал разнообразные культуры: искусство, музыку, религию и науку, а также разработал технологии — от каменных орудий и до современных компьютеров и космических аппаратов.