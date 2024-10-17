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17 октября, 20:32

Бык против крокодила: Рогатый друг отбил индийского фермера от хищника

Фермер в Индии выжил после нападения крокодила благодаря своему быку

В индийском штате Карнатака фермер по имени Дхарияппа Мети смог выжить после нападения крокодила благодаря своему быку. Об этом сообщает The Times of India.

32-летний мужчина привел своих животных к водохранилищу, чтобы искупать их и напоить. В этот момент на него напал крокодил, вцепившись в правую руку. Когда Мети начал отбиваться, хищник укусил и левую руку.

Спасение пришло неожиданно: один из быков, наступив на крокодила, потянул хозяина за верёвку и вытащил его на берег. К сожалению, в результате нападения фермер лишился правой руки. Родственники пострадавшего считают это его вторым днём рождения.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alberto clemares exposito

Анатолий Цейко
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