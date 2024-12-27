Люди — на очереди: В США выпустят таблетки для продления жизни собак

В начале 2025 года биотехнологический стартап из США планирует выпустить таблетки для собак, которые способны продлить жизнь питомцу минимум на год. В будущем это поспособствует созданию аналогичных лекарств для людей, сообщает газета Guardian.

«В начале следующего года американский биотехнологический стартап Loyal уверен, что выпустит на рынок таблетку со вкусом говядины, которая может продлить собакам как минимум на один дополнительный год здоровой жизни», — следует из в публикации.

Со слов основательницы и исполнительного директора компании Селин Халиуа, данная разработка пойдёт на помощь людям, так как возрастные болезни собак во многом схожи с человеческими. Она отметила, что таблетка, продлевающая жизнь, способна притупить и обратить вспять метаболические изменения, связанные со старением.