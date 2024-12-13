Учёные узнали, когда у собак наступает старость

С какого возраста ветеринары считают собак пожилыми? Это выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, изучив карты пациентов ветеринарных клиник. Также они изучили, какие проблемы со здоровьем чаще всего встречаются у стареющих питомцев. Об этом пишет портал Naked Science.

Проанализировав большую базу данных ветеринарных карт, учёные обнаружили, что большинство собак классифицируются как пожилые начиная с возраста 7,25 лет. Средний возраст среди 832 собак, отнесённых к пожилым, составил 12,5 лет.

Однако возраст старения варьировался в зависимости от породы. У маленьких собак зрелость наступала позже. Например, средний возраст престарелых джек-рассел-терьеров был 14,1 лет. Лабрадоры-ретриверы и другие крупные породы считались пожилыми в период от 10,5 до 13,6 лет, то есть старость для них в среднем наступала примерно в 12 лет. Собаки смешанных пород достигали пожилого возраста в 13,2 лет, бордер-колли — в 12,7 лет, а кокер-спаниели — в 11,7 лет.

Используя статистические методы, учёные выявили пять наиболее распространённых проблем со здоровьем у пожилых собак. Сложности с лишним весом или резкая потеря массы тела упоминались в 35% карт. Опорно-двигательные нарушения были отмечены у 33% животных. Заболевания зубов, от образования камня до пародонтита, встречались примерно у 31% престарелых собак, причём у кокер-спаниелей риск был в 2,7 раза выше по сравнению с собаками смешанных пород.

Четвёртые и пятые места занимали кожные проблемы (уплотнения, инфекции, выпадение шерсти) и проблемы с пищеварением (рвота, диарея), которые упоминались в 28% и 22% случаев соответственно. Учёные отметили, что эти данные помогут владельцам собак подготовиться к старению своих питомцев и подчеркнули необходимость регулярных осмотров и профилактического ухода, поскольку проблемы, связанные со старением, часто накладываются друг на друга и ухудшаются со временем.