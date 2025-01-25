Не щадят никого: В Краснодаре банда малолетних беспредельщиков избивает пенсионеров

В Краснодаре группа подростков создала настоящий кошмар для местных жителей. Эти школьники, в возрасте от 10 до 16 лет, не щадят никого: они разбивают окна, избивают пожилых людей и портят подъезды. Об этом сообщает SHOT.

Подростки разбивают окно. Видео © Telegram / SHOT

Банда насчитывает около 30 участников, а её главаря по прозвищу Рыжий, занимающегося рукопашным боем, уже успели запомнить местные жители. Недавний инцидент, когда он ударил другого ребёнка по голове, лишь добавил масла в огонь. Интересно, что дядя Рыжего находится за решёткой, а сам подросток уже состоит на учёте в правоохранительных органах.

Агрессивные действия этой группы включают не только вандализм — они разрушают подъезды, ломают почтовые ящики и запускают петарды в квартирах. Кроме того, подростки не стесняются нападать на пожилых людей и бездомных. Местные жители утверждают, что на одном из видео можно увидеть, как Рыжий бьёт ногой мужчину в грудь. Все свои «подвиги» подростки активно выкладывают в Интернет.

Несмотря на многочисленные обращения граждан в правоохранительные органы, ситуация остается напряжённой. По словам местных жителей, после вмешательства инспекции по делам несовершеннолетних подростки на время затихают, но вскоре снова начинают творить беспредел. Люди говорят, что не только дети, но и взрослые теперь боятся выходить на улицу.