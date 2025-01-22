Подростки устроили диверсию на Урале ради 10 тысяч рублей, теперь они могут сесть на 20 лет

В Свердловской области полиция задержала подростков, которые устроили поджог релейного шкафа на железной дороге, сообщает СК РФ. На допросе подозреваемые признались, что получили задание совершить диверсию через мессенджер, за его исполнение кураторы пообещали заплатить 10 тысяч рублей.

На Урале задержаны подростки за поджог релейного шкафа. Видео © Telegram / Следком

«В отношении нескольких несовершеннолетних жителей региона возбуждено уголовное дело в связи с совершением ими террористического акта на объектах железной дороги. Действия подозреваемых квалифицированы по пункту «а» части второй статьи 205 УК России (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)», — уточнили в ведомстве.

Подростки пошли на преступление в первой половине января 2025. Они сожгли релейный шкаф на перегоне Красноуфимск – Зюрзя Горьковской железной дороги. В результате их действий было повреждено оборудование, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение поездов. Катастрофы удалось избежать, преступников оперативно задержали, по вменяемой им статье грозит до 20 лет.