Студент нацелился на военкомат в Барнауле для срыва отправки военных на СВО

Студент одного из средне-специальных учебных заведений Алтайского края задержан в Барнауле за попытку поджечь военкомат по заданию куратора из украинской террористической организации. Об этом заявили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«Гражданин России 2006 года рождения, <…> действуя по заданию представителей украинской террористической организации, предпринял попытку совершения поджога одного из военных комиссариатов края с помощью самостоятельно изготовленного устройства с зажигательной смесью. <…> Довести до реализации свой преступный умысел мужчине не удалось, так как он был задержан оперативными сотрудниками ФСБ России непосредственно возле здания военного комиссариата при попытке совершения теракта», — рассказали в управлении.

Студент выступает против специальной военной операции на Украине. Терактом он хотел помешать отправке военнослужащих в зону СВО. В отношении задержанного заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «Покушение на совершение террористического акта».