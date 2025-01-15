Появилось аудио разговора российского офицера с ГУРовцем о сдаче Горловки за $1 млн

ФСБ России опубликовала аудиозапись разговора представителя украинской разведки с российским военнослужащим о сдаче Горловки за 1 миллион долларов. Беседа велась под контролем силовиков РФ, о чём противник не догадывался и думал, что тайно ведёт переговоры с нашим военным, находящимся на позициях у Горловки.

ФСБ РФ обнародовало аудиозапись разговора с ГУР Украины, пытавшейся подкупить солдат ВС РФ. Видео © ФСБ России

Главное Управление разведки (ГУР) Украины предложило российским бойцам оставить позиции под Горловкой и отступить, якобы не справившись с натиском ВСУ. За это наши военные должны были получить 1 миллион долларов. Узнав о попытке подкупа к делу подключилась ФСБ РФ. На связь с украинской стороной вышел российский разведчик, который якобы стоит со своим со своим подразделением под Горловкой.

«За миллион, по цифре, это первое. А дальше, я получается дам вперёд сотку. Второе, как это сделать. Либо мне делать имитацию боя, чтобы не пострадали ни наши пацаны, ни твои. Я сейчас с самым верхом поговорю», — предложил сотрудник ГУР Украины.

Также российскому военному предложили организовать побег в Европу в случае «удачной» операции. Наш офицер сделал вид, что на всё согласен. После этого вражеские отряды начали двигаться в сторону Горловки, засветив места своей дислокации. По ними тут же был открыт огонь на поражение. Противник понёс существенные потери в технике и личном составе.