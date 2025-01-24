Кинул коктейль Молотова и сбежал: Подросток пытался поджечь пороховой завод в Казани

В беседе с телеграм-каналом очевидцы рассказали, что молодой человек, похожий на подростка, бросил бутылку с зажигательной смесью в здание на территории порохового завода и скрылся. Возникшее возгорание, к счастью, быстро потушили. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Правоохранители начали поиски злоумышленника.