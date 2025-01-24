Кинул коктейль Молотова и сбежал: Подросток пытался поджечь пороховой завод в Казани
SHOT: В Казани неизвестный пытался поджечь пороховой завод
В Казани неизвестный пытался поджечь пороховой завод. Об этом сообщает SHOT.
Кадры у порохового завода в Казани, где неизвестный пытался устроить диверсию. Видео © SHOT
В беседе с телеграм-каналом очевидцы рассказали, что молодой человек, похожий на подростка, бросил бутылку с зажигательной смесью в здание на территории порохового завода и скрылся. Возникшее возгорание, к счастью, быстро потушили. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Правоохранители начали поиски злоумышленника.
Ранее сообщалось, что в Реутове предотвратили нападение на школу, которое готовил десятиклассник. Парня задержали дома, там же обнаружили несколько ножей. Против него возбуждено уголовное дело.
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