Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 14:12

Кинул коктейль Молотова и сбежал: Подросток пытался поджечь пороховой завод в Казани

SHOT: В Казани неизвестный пытался поджечь пороховой завод

В Казани неизвестный пытался поджечь пороховой завод. Об этом сообщает SHOT.

Кадры у порохового завода в Казани, где неизвестный пытался устроить диверсию. Видео © SHOT

В беседе с телеграм-каналом очевидцы рассказали, что молодой человек, похожий на подростка, бросил бутылку с зажигательной смесью в здание на территории порохового завода и скрылся. Возникшее возгорание, к счастью, быстро потушили. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Правоохранители начали поиски злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Реутове предотвратили нападение на школу, которое готовил десятиклассник. Парня задержали дома, там же обнаружили несколько ножей. Против него возбуждено уголовное дело.

Студент нацелился на военкомат в Барнауле для срыва отправки военных на СВО
Студент нацелился на военкомат в Барнауле для срыва отправки военных на СВО
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar