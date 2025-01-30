Женщина умерла после выстрела в лоб из винтовки на пьянке под Архангельском

В Архангельской области 25 января произошёл несчастный случай. В Коряжме пьяный мужчина решил пошутить и выстрелил в голову своей 32-летней знакомой из пневматического ружья. Он полагал, что оружие было не заряжено, но ошибся.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу, однако через четыре дня она скончалась, не выходя из комы. 34-летнего подозреваемого задержали, было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием также будет проверена версия об умышленном причинении смерти.