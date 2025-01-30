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Регион
30 января, 11:43

Женщина умерла после выстрела в лоб из винтовки на пьянке под Архангельском

В Коряжме скончалась женщина после выстрела в голову из пневматической винтовки

Пневматическая винтовка, из которой был сделан выстрел. Фото © VK / СУ СК России по Архангельской области и НАО

Пневматическая винтовка, из которой был сделан выстрел. Фото © VK / СУ СК России по Архангельской области и НАО

В Архангельской области 25 января произошёл несчастный случай. В Коряжме пьяный мужчина решил пошутить и выстрелил в голову своей 32-летней знакомой из пневматического ружья. Он полагал, что оружие было не заряжено, но ошибся.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу, однако через четыре дня она скончалась, не выходя из комы. 34-летнего подозреваемого задержали, было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием также будет проверена версия об умышленном причинении смерти.

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Ранее в Калужской области браконьер застрелил трёх лесников и покончил с собой. Мужчина убил инспекторов Лесхоза, когда сотрудники приехали на место по делу о незаконной вырубке. Подозреваемый сжёг их машину, взял лесников в заложники и застрелил по одному. Когда на место приехали полицейские — мужчина покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.

Алена Пенчугина
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