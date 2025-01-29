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Регион
29 января, 10:23

Браконьер застрелил трёх лесников в Калужской области и покончил с собой

Четыре тела нашли в деревне Усохи Куйбышевского район Калужской области. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным Mash, браконьер убил трёх инспекторов Лесхоза, когда сотрудники приехали на место по делу о незаконной вырубке. Подозреваемый сжёг их машину, взял инспекторов в заложники и застрелил по одному. Когда на место приехали полицейские — мужчина покончил с собой. Сейчас в деле разбираются следователи.

Информацию о происшествии подтвердил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его данным, ранее судимый местный житель производил несанкционированную вырубку деревьев, при задержании он оказал сопротивление, захватил двух заложников, а трое инспекторов погибли.

«В результате действий правоохранительных органов заложники освобождены. Они осмотрены медиками, повреждений и угрозы их здоровью нет», — отметил Шапша.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымаются вещественные доказательства.

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Ранее Life.ru сообщал, что СК России по Новосибирской области завёл уголовное дело против мужчины, который случайно застрелил женщину во время охоты в лесу. Увидев, что куст перед ним неожиданно зашевелился, он нажал на курок. В результате было произведено не менее двух выстрелов в том направлении, где, по его мнению, находился дикий зверь.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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