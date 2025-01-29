Браконьер застрелил трёх лесников в Калужской области и покончил с собой
Четыре тела нашли в деревне Усохи Куйбышевского район Калужской области. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
По данным Mash, браконьер убил трёх инспекторов Лесхоза, когда сотрудники приехали на место по делу о незаконной вырубке. Подозреваемый сжёг их машину, взял инспекторов в заложники и застрелил по одному. Когда на место приехали полицейские — мужчина покончил с собой. Сейчас в деле разбираются следователи.
Информацию о происшествии подтвердил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его данным, ранее судимый местный житель производил несанкционированную вырубку деревьев, при задержании он оказал сопротивление, захватил двух заложников, а трое инспекторов погибли.
«В результате действий правоохранительных органов заложники освобождены. Они осмотрены медиками, повреждений и угрозы их здоровью нет», — отметил Шапша.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымаются вещественные доказательства.
Ранее Life.ru сообщал, что СК России по Новосибирской области завёл уголовное дело против мужчины, который случайно застрелил женщину во время охоты в лесу. Увидев, что куст перед ним неожиданно зашевелился, он нажал на курок. В результате было произведено не менее двух выстрелов в том направлении, где, по его мнению, находился дикий зверь.
Life.ru / Шедеврум