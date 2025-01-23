Иностранный браконьер попался в Приморье с 12 медвежьими лапами и шкурой тигра
Пограничникам в Приморском крае в руки попал браконьер, который прятал у себя шкуру амурского тигра и 12 медвежьих лапищ. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В городе Находка Приморского края в используемом иностранным гражданином нежилом строении обнаружены и изъяты шкура амурского тигра, 12 лап медведя и другие фрагменты диких животных, а также более 2 000 экземпляров трепанга Дальневосточного в сушеном виде», — сообщили в пресс-бюро ФСБ.
В центре «Амурский тигр» подсчитали ущерб природным ресурсам страны от действий этого иностранного гражданина. Оказалось, что объём убытков превышает 3 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу или охраняемых международными договорами РФ.
В Приморском крае стали реже погибать неестественной смертью тигры. К примеру, 16 января там застрелили тигра-людоеда, убившего рыбака. А 21 января возле дороги нашли ещё одного убитого хищника, который с пулей внутри прошёл ещё три километра, истекая кровью.
Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю