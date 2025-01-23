Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 января, 08:59

Иностранный браконьер попался в Приморье с 12 медвежьими лапами и шкурой тигра

Пограничникам в Приморском крае в руки попал браконьер, который прятал у себя шкуру амурского тигра и 12 медвежьих лапищ. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В городе Находка Приморского края в используемом иностранным гражданином нежилом строении обнаружены и изъяты шкура амурского тигра, 12 лап медведя и другие фрагменты диких животных, а также более 2 000 экземпляров трепанга Дальневосточного в сушеном виде», — сообщили в пресс-бюро ФСБ.

В центре «Амурский тигр» подсчитали ущерб природным ресурсам страны от действий этого иностранного гражданина. Оказалось, что объём убытков превышает 3 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу или охраняемых международными договорами РФ.

Нашла ухажёра и друга-тигра: Спасённая от живодёра медведица Маша учинила переполох в зоопарке
Нашла ухажёра и друга-тигра: Спасённая от живодёра медведица Маша учинила переполох в зоопарке

В Приморском крае стали реже погибать неестественной смертью тигры. К примеру, 16 января там застрелили тигра-людоеда, убившего рыбака. А 21 января возле дороги нашли ещё одного убитого хищника, который с пулей внутри прошёл ещё три километра, истекая кровью.

Обложка ©

Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю

Владимир Озеров
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Криминал
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar