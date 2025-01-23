Иностранный браконьер попался в Приморье с 12 медвежьими лапами и шкурой тигра

Пограничникам в Приморском крае в руки попал браконьер, который прятал у себя шкуру амурского тигра и 12 медвежьих лапищ. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В городе Находка Приморского края в используемом иностранным гражданином нежилом строении обнаружены и изъяты шкура амурского тигра, 12 лап медведя и другие фрагменты диких животных, а также более 2 000 экземпляров трепанга Дальневосточного в сушеном виде», — сообщили в пресс-бюро ФСБ.