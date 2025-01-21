В Приморье убили второго за неделю амурского тигра, он оставил кровавый след в 3 км

Животное нашли неподалёку от села Минеральное. Истекающий кровью тигр шёл вдоль дороги ещё три километра, после чего силы окончательно его покинули. По словам очевидцев, в него стреляли. В центре рассказали, что место происшествия находится более чем в пяти километров от ближайшего населённого пункта в охотничьих угодьях. Следовательно, это уже дикая природа, и говорить о том, что зверь был «конфликтным», нельзя, подчеркнули там.