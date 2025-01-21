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21 января, 08:58

В Приморье убили второго за неделю амурского тигра, он оставил кровавый след в 3 км

В Приморье нашли мёртвого тигра, застреленного неизвестными

В Яковлевском районе Приморского края нашли мёртвого тигра, который шёл по дороге 3 километра, истекая кровью. О втором убитом за неделю звере сообщает центр «Амурский тигр».

Тигр умер возле дороги. Видео © Telegram / Svodka 25

Животное нашли неподалёку от села Минеральное. Истекающий кровью тигр шёл вдоль дороги ещё три километра, после чего силы окончательно его покинули. По словам очевидцев, в него стреляли. В центре рассказали, что место происшествия находится более чем в пяти километров от ближайшего населённого пункта в охотничьих угодьях. Следовательно, это уже дикая природа, и говорить о том, что зверь был «конфликтным», нельзя, подчеркнули там.

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Ранее в Приморском крае был застрелен тигр-людоед, убивший рыбака рядом с селом Зимники. При этом животное не ограничилось одной жертвой и пыталось несколько раз напасть на инспекторов, пришедших его выследить.

Обложка ©

Telegram / Svodka 25

Владимир Озеров
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