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15 января, 21:37

В Приморском крае застрелили загрызшего рыбака тигра

Убитый тигр-людоед в Приморском крае. Обложка © t.me/minles_pk

Убитый тигр-людоед в Приморском крае. Обложка © t.me/minles_pk

В Приморье охотинспекторы застрелили тигра-людоеда, который загрыз рыбака рядом с селом Зимники в Дальнереченском районе. Об этом стало известно из сообщения Центра «Амурский тигр» в телеграм-канале.

«Тело животного будет отправлено на экспертизу, чтобы получить все необходимые ответы», — уточнили представители центра.

Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов Филипп Шутов в телеграм-канале рассказал, что хищника уничтожили сотрудники охотнадзора Приморья.

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Выяснилось, что тигр не только напал на рыбака, но и пытался атаковать инспекторов, которые его выслеживали.

«Более детальная информация о причинах агрессии тигра будет известна после подробных экспертиз и осмотра животного», — добавил Филипп Шутов.

Напомним, что погибшего от нападения тигра рыбака обнаружили 14 января. После этого инцидента охотинспекторы начали поиски зверя, а также расставили ловушки.

Лия Мурадьян
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