В Приморском крае застрелили загрызшего рыбака тигра

В Приморье охотинспекторы застрелили тигра-людоеда, который загрыз рыбака рядом с селом Зимники в Дальнереченском районе. Об этом стало известно из сообщения Центра «Амурский тигр» в телеграм-канале.

«Тело животного будет отправлено на экспертизу, чтобы получить все необходимые ответы», — уточнили представители центра.

Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов Филипп Шутов в телеграм-канале рассказал, что хищника уничтожили сотрудники охотнадзора Приморья.

Выяснилось, что тигр не только напал на рыбака, но и пытался атаковать инспекторов, которые его выслеживали.