Ловушки для поимки тигра-людоеда расставили в Приморье

Краснокнижного амурского тигра, который насмерть загрыз рыбака в окрестностях села Зимники в Приморье, попытаются поймать при помощи ловушек. Устройства расставили по пути возможного следования хищного зверя. Об этом РИА «Новости» сообщил гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«На тигра установили ловушки. Они поставлены на места вероятного прохода», — подчеркнул он.

Благодаря анализу следов специалисты выяснили, что тигр является взрослым и имеет какую-то травму, ранение или болезнь, которые делают шаг зверя коротким.