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14 января, 03:08

Тигр растерзал 50-летнюю пастушку в Непале

В Непале тигр загрыз 50-летнюю женщину у парка Бардия

В Непале тигр насмерть загрыз женщину рядом с национальным парком Бардия. Инцидент случился 12 января недалеко от границы особо охраняемой природной территории. Об этом сообщает The Rising Nepal.

По данным издания, 50-летняя местная жительница по имени Падамкала Тапа пасла скот в общинном лесу Бакува, когда на неё напал хищник. Женщина не смогла дать зверю отпор и погибла на месте.

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А в Хабаровском крае в ноябре прошлого года тигр напал на водителя грузовика и утащил его в лес. Тело бедолаги было найдено лишь позже. По предварительным данным, хищник подкараулил мужчину, когда он вышел из автомобиля, чтобы надеть цепи на колёса.

Обложка ©

Unsplash / Paul Morley

Тимур Хингеев
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