Эксперт назвал фейком фото с тигром, притаившимся за спиной девушки
Глава центра «Амурский тигр» опроверг случайную встречу туристов с тигром
Фальшивое фото девушки с тигром. Обложка © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье
Снимок, на которых якобы оказался краснокнижный тигр с 18-летней девушкой в горах Приморья, является фальшивым. С опровержением выступил гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА «Новости».
«Это недостоверное фото — с уверенностью можно сказать», — сказал Арамилев.
Ранее в социальных сетях распространили фото, где сидит девушка, за спиной которой находится тигр. Сообщалось, что он случайно попал в кадр во время прогулки в ущелье Дарданеллы в Партизанском округе Приморья. Мама героини фото сообщила, что она увидела животного на снимке только по возвращению домой.
Ранее на базе отдыха во Владивостоке был замечен амурский тигр, свободно разгуливавший по горнолыжному склону. Специалисты отсмотрели кадры с видеокамер, а также следы на спуске и выяснили, что дикий зверь ушёл в сторону лесного массива, где затем скрылся. Поиски хищника продолжаются.