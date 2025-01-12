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Регион
12 января, 08:43

Эксперт назвал фейком фото с тигром, притаившимся за спиной девушки

Глава центра «Амурский тигр» опроверг случайную встречу туристов с тигром

Фальшивое фото девушки с тигром. Обложка © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье

Фальшивое фото девушки с тигром. Обложка © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье

Снимок, на которых якобы оказался краснокнижный тигр с 18-летней девушкой в горах Приморья, является фальшивым. С опровержением выступил гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА «Новости».

«Это недостоверное фото — с уверенностью можно сказать», — сказал Арамилев.

Ранее в социальных сетях распространили фото, где сидит девушка, за спиной которой находится тигр. Сообщалось, что он случайно попал в кадр во время прогулки в ущелье Дарданеллы в Партизанском округе Приморья. Мама героини фото сообщила, что она увидела животного на снимке только по возвращению домой.

Амурский тигр попал под колёса автомобиля в Приморье и в крови сбежал в лес
Амурский тигр попал под колёса автомобиля в Приморье и в крови сбежал в лес

Ранее на базе отдыха во Владивостоке был замечен амурский тигр, свободно разгуливавший по горнолыжному склону. Специалисты отсмотрели кадры с видеокамер, а также следы на спуске и выяснили, что дикий зверь ушёл в сторону лесного массива, где затем скрылся. Поиски хищника продолжаются.

Николай Рюмин
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