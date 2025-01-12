Эксперт назвал фейком фото с тигром, притаившимся за спиной девушки

Снимок, на которых якобы оказался краснокнижный тигр с 18-летней девушкой в горах Приморья, является фальшивым. С опровержением выступил гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА «Новости».

«Это недостоверное фото — с уверенностью можно сказать», — сказал Арамилев.

Ранее в социальных сетях распространили фото, где сидит девушка, за спиной которой находится тигр. Сообщалось, что он случайно попал в кадр во время прогулки в ущелье Дарданеллы в Партизанском округе Приморья. Мама героини фото сообщила, что она увидела животного на снимке только по возвращению домой.