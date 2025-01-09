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Регион
9 января, 11:04

В Приморье тигра-«горнолыжника» сняли на видео

Во Владивостоке на горнолыжной трассе базы отдыха заметили амурского тигра

На базе отдыха во Владивостоке был замечен амурский тигр, свободно разгуливавший по горнолыжному склону. Как сообщают в Правительства Приморского края, специалисты охотнадзора уже начали поиски дикого животного.

Во Владивостоке на горнолыжной трассе базы отдыха заметили амурского тигра. Видео © Telegram / Правительство Приморского края

По словам замглавы минприроды Приморья Филиппа Шутова, тигр был замечен на горнолыжной трассе базы отдыха «Лесная поляна» 8 января. Специалисты отсмотрели кадры с видеокамер, а также следы на спуске и выяснили, что дикий зверь ушёл в сторону лесного массива, где затем скрылся. Поиски хищника продолжаются.

«Специалисты охотнадзора отслеживают конфликтного тигра в районе базы отдыха «Лесная поляна» во Владивостоке. На данный момент организованы мониторинг местности, патрулирование территории совместно с полицией», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о нападении разъярённого тигра на гостя глэмпинг-парка, расположенного в Хабаровском крае. После встречи с хищником 29-летнему отдыхающему удалось выжить — он получил переломы рёбер и рану поясничной области.

Обложка ©

Freepik

Ольга Сливченко
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