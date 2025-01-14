В Приморье тигр до смерти загрыз рыбака

В окрестностях села Зимники в Приморье было обнаружено тело рыбака, растерзанного тигром. Специалисты охотнадзора выясняют, что спровоцировало хищника на агрессию. Об этом сообщает заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающающей среды, животного мира и природных ресурсов региона Филипп Шутов в телеграм-канале.

«К сожалению, информация подтверждается. На месте обнаружен труп человека и следы тигра. Причины агрессивного поведения тигра в настоящее время выясняются. На месте работают сотрудники полиции и специалисты охотнадзора», — сказал заместитель министра лесного хозяйства.

Со слов местных жителей, тигр напал на рыбака возле воды, убил его, а затем принялся охранять добычу. На место вскоре выдвинулись сотрудники полиции и охотнадзора.