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30 января, 07:37

В Приморье неадекват зверски избил и изнасиловал женщину в подъезде дома

В Приморье ищут мужчину, надругавшегося над женщиной в подъезде дома

В Приморье ищут мужчину, напавшего на женщину в подъезде жилого дома. Неадекват зверски избил её и изнасиловал. В распоряжении телеграм-канала Amur Mash появились кадры с места происшествия.

Нападение неадеквата на женщину попало на камеры видеонаблюдения. Видео © Telegram / Amur Mash

Всё произошло в подъезде жилого дома на улице на Аллилуева во Владивостоке. Изверг напал на женщину со спины, зверски избил, после чего взял за ноги обессиленную местную жительницу и оттащил её в угол. После этого неадекват её изнасиловал.

Преступник скрылся с места происшествия, его ищут. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пострадавшая выжила, её госпитализировали.

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Тем временем в Подмосковье следователи раскрыли изнасилования и убийства четырёх девушек, совершённые в 2002 году. Подозреваемым оказался 50-летний житель Новосибирской области, мужчина уже признал свою вину, устанавливается его причастность и к другим аналогичным преступлениям.

Обложка ©

Telegram / Amur Mash

Оксана Попова
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