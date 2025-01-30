В Приморье неадекват зверски избил и изнасиловал женщину в подъезде дома
В Приморье ищут мужчину, надругавшегося над женщиной в подъезде дома
В Приморье ищут мужчину, напавшего на женщину в подъезде жилого дома. Неадекват зверски избил её и изнасиловал. В распоряжении телеграм-канала Amur Mash появились кадры с места происшествия.
Нападение неадеквата на женщину попало на камеры видеонаблюдения. Видео © Telegram / Amur Mash
Всё произошло в подъезде жилого дома на улице на Аллилуева во Владивостоке. Изверг напал на женщину со спины, зверски избил, после чего взял за ноги обессиленную местную жительницу и оттащил её в угол. После этого неадекват её изнасиловал.
Преступник скрылся с места происшествия, его ищут. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пострадавшая выжила, её госпитализировали.
Тем временем в Подмосковье следователи раскрыли изнасилования и убийства четырёх девушек, совершённые в 2002 году. Подозреваемым оказался 50-летний житель Новосибирской области, мужчина уже признал свою вину, устанавливается его причастность и к другим аналогичным преступлениям.
Telegram / Amur Mash