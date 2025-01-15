Маньяк-насильник 23 года скрывался от правосудия после убийств студенток в Подмосковье, но его нашли по ДНК

В Подмосковье следователи раскрыли изнасилования и убийства четырёх девушек, совершённые в 2002 году, сообщает СК России. Подозреваемым оказался 50-летний житель Новосибирской области, мужчина уже признал свою вину, устанавливается его причастность и к другим аналогичным преступлениям.

В Подмосковье раскрыли убийства девушек 2002 года. Видео © Telegram / Следком

«В производстве ГСУ СК России по Московской области находится уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Новосибирской области. Ему предъявлено обвинение в совершении убийств четырёх молодых девушек на территории области («а, к» ч.2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в тексте.

По данным следствия, обвиняемый приехал в Подмосковье в 2002 году для прохождения обучения. Он нападал на своих жертв по ночам, оглушал их, после чего насиловал и убивал. Первое преступление он совершил в Подольске, расправившись с абитуриенткой московского колледжа в лесопарке. Второе и третье нападение произошли в парке в Пушкине. И, наконец, последней его жертвой стала студентка Московского госинститута культуры из Республики Перу. Мужчина убил иностранку, а на следующи день вернулся в Новосибирскую область.

С 2002 года преступления оставались не раскрытыми. Однако в прошлом году следователи получили дополнительные улики, после чего подозреваемый был задержан. Его биологические образцы совпали с имеющимися в материалах дела, что послужило основанием для задержания.