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10 января, 19:23

Заставлял сниматься в порно: Популярный киевский фотограф оказался серийным педофилом

СМИ: Киевскому фотографу Ктиторчуку дали 12 лет тюрьмы за изнасилование детей

Киевский фотограф Александр Ктиторчук. Обложка © VK / Александр Ктиторчук

Киевский фотограф Александр Ктиторчук. Обложка © VK / Александр Ктиторчук

Известный фотограф из Киева Александр Ктиторчук был приговорён к более чем 12 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над несовершеннолетними и съёмку порнографии с их участием. Об этом со ссылкой на полицию пишет издание «Страна.ua».

«Злоумышленник заставлял подростков участвовать в откровенных фотосессиях путём уговоров, а также оказывая психологическое давление», — сообщили в правоохранительных органах Незалежной.

Профессиональную деятельность фотограф вёл более 10 лет: минимум с 2011 года и до момента задержания в 2022-м. В полиции не уточнили, сколько именно эпизодов насилия Ктиторчука над детьми доказало следствие. Подозрение подсудимому предъявили по меньшей мере в семи случаях принуждения к сексу. После того как фотограф был задержан, некоторые из работавших с ним девушек начали рассказывать о том, что с ним случилось в социальных сетях. Ктиторчук работал на шоу, в котором участвовали ещё не достигшие совершеннолетия модели, а также в телепроекте «Від пацанки до панянки» (От пацанки до леди — Прим. Life.ru).

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что трое мигрантов, изнасиловавших в июле сотрудницу телеканала «Матч ТВ» в Москве, получили тюремные сроки: двое — по девять лет, а третий — четыре года. Наказание им предстоит отбывать в ИК общего режима.

Юрий Лысенко
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