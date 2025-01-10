Заставлял сниматься в порно: Популярный киевский фотограф оказался серийным педофилом

Известный фотограф из Киева Александр Ктиторчук был приговорён к более чем 12 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над несовершеннолетними и съёмку порнографии с их участием. Об этом со ссылкой на полицию пишет издание «Страна.ua».

Профессиональную деятельность фотограф вёл более 10 лет: минимум с 2011 года и до момента задержания в 2022-м. В полиции не уточнили, сколько именно эпизодов насилия Ктиторчука над детьми доказало следствие. Подозрение подсудимому предъявили по меньшей мере в семи случаях принуждения к сексу. После того как фотограф был задержан, некоторые из работавших с ним девушек начали рассказывать о том, что с ним случилось в социальных сетях. Ктиторчук работал на шоу, в котором участвовали ещё не достигшие совершеннолетия модели, а также в телепроекте «Від пацанки до панянки» (От пацанки до леди — Прим. Life.ru).