В Ростовской области 50-летняя женщина обвинила друзей сына в изнасиловании в новогоднюю ночь

Жительница города Миллерово Ростовской области обвинила в изнасиловании двух друзей своего сына. По словам 50-летней женщины, они надругались над ней в новогоднюю ночь.

Как пишет портал 161.ru, женщина позвонила в полицию около пяти утра 1 января. Она заявила, что правоохранителям, что её изнасиловали 26-летний и 23-летний друзья её сына. Известно, что один из подозреваемых в 2018 году был судим за насильственные действия сексуального характера.

В управлении СК РФ по региону сообщили, что проводят проверку.