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Регион
9 января, 07:22

В Ростовской области 50-летняя женщина обвинила друзей сына в изнасиловании в новогоднюю ночь

161.ru: 50-летняя жительница Миллерово обвинила двух друзей сына в изнасиловании

Жительница города Миллерово Ростовской области обвинила в изнасиловании двух друзей своего сына. По словам 50-летней женщины, они надругались над ней в новогоднюю ночь.

Как пишет портал 161.ru, женщина позвонила в полицию около пяти утра 1 января. Она заявила, что правоохранителям, что её изнасиловали 26-летний и 23-летний друзья её сына. Известно, что один из подозреваемых в 2018 году был судим за насильственные действия сексуального характера.

В управлении СК РФ по региону сообщили, что проводят проверку.

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Ранее Life.ru писал, что генетическая экспертиза помогла найти уральца, который проникал в квартиры, насиловал и грабил женщин. Тяжкие преступления мужчина совершал в период с 2016 по 2018 года.

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Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Никита Никонов
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