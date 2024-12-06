Генетическая экспертиза помогла найти уральца, который проникал в квартиры, насиловал и грабил женщин

В Челябинской области задержали 51-летнего жителя Магнитогорска. Мужчина на протяжении двух лет проникал в квартиры женщин, совершал насильственные действия сексуального характера, похищал их деньги и скрывался, сообщает представитель МВД Ирина Волк.

В Челябинске задержали 51-летнего мужчину, который проникал в квартиры женщин и совершал насильственные действия. Видео © Telegram / Ирина Волк

Тяжкие преступления задержанный совершал в период с 2016 по 2018 года. Следственный комитет возбудил уголовные дела сразу по нескольким статьям. На месте происшествия были обнаружены биологические следы, благодаря им и удалось найти преступника.

«Генетический профиль фигуранта совпадает с генетическим профилем обвиняемого по другому уголовному делу. То есть, они являются родственниками. Это позволило оперативникам выйти на след подозреваемого», — говорится в сообщении. Преступника уже арестовали.