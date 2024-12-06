Генетическая экспертиза помогла найти уральца, который проникал в квартиры, насиловал и грабил женщин
В Челябинской области задержан подозреваемый в нескольких тяжких преступлениях
В Челябинской области задержали 51-летнего жителя Магнитогорска. Мужчина на протяжении двух лет проникал в квартиры женщин, совершал насильственные действия сексуального характера, похищал их деньги и скрывался, сообщает представитель МВД Ирина Волк.
В Челябинске задержали 51-летнего мужчину, который проникал в квартиры женщин и совершал насильственные действия. Видео © Telegram / Ирина Волк
Тяжкие преступления задержанный совершал в период с 2016 по 2018 года. Следственный комитет возбудил уголовные дела сразу по нескольким статьям. На месте происшествия были обнаружены биологические следы, благодаря им и удалось найти преступника.
«Генетический профиль фигуранта совпадает с генетическим профилем обвиняемого по другому уголовному делу. То есть, они являются родственниками. Это позволило оперативникам выйти на след подозреваемого», — говорится в сообщении. Преступника уже арестовали.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Саратове задержали мужчину, который убил социальную работницу и мужчину-инвалида. 77-летней женщине маньяк отрезал голову. В итоге жители города настолько испугались, что перестали выходить на улицу, отпускать детей в школу, а мужчины вообще решили самостоятельно ловить убийцу на живца. К счастью, в скором времени следователи смогли задержать 29-летнего местного жителя.
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