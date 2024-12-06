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6 декабря, 09:53

Кошмарившего случайных прохожих в петербургском ЖК нашли в больнице и задержали

В Петербурге задержан мужчина, избивавший прохожих в ЖК «Цветной город»

Подозреваемый в драках в Петербурге. Обложка © ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Подозреваемый в драках в Петербурге. Обложка © ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Санкт-Петербурге полиция задержала 24-летнего мужчину, который подозревается в избиении случайных прохожих на территории ЖК «Цветной город» в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

  • По данным следствия, задержанный в момент нападения находился в нетрезвом состоянии или под действием наркотиков. На данный момент официально в полицию подано два заявления. В первом случае была избита 40-летняя женщина, во втором — травмы получила 16-летняя девушка. Каждый раз подозреваемый нападал на неизвестных ему прохожих, после чего убегал.

Следователи установили, что до этих случаев мужчина находился в гостях у супружеской пары, где распивал алкоголь. Однако во время застолья произошёл конфликт, гостя избили и выставили за дверь. Тогда подозреваемый начал вымещать злобу на случайных прохожих, беспричинно атакуя их. Полиция нашла злоумышленника в больнице, где он проходил лечение от побоев.

Как пишет 78.ru, сам подозреваемый отрицает вину.

«Я не избиваю людей. Если мне кто-то что-то плохое делает, я стараюсь чем-то ответить, но не бить», — заявил он.

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Напомним, ранее Life.ru писал, что в жилом комплексе «Цветной город» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчина со «странным поведением» атакует беззащитных прохожих. Известно о минимум четырёх пострадавших. Одна из женщин получила сотрясение мозга после нападения злоумышленника, он набросился на неё сзади, а затем скрылся.

Татьяна Миссуми
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