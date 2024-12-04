В Петербурге ищут агрессивного скуфа, который кошмарит прохожих в одном из ЖК

В жилом комплексе «Цветной город» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчина с «странным поведением» атакует беззащитных прохожих. По информации 78.ru, как минимум четыре человека стали жертвами его агрессивных действий, однако местные жители утверждают, что пострадавших гораздо больше.

Некоторые из его нападений были зафиксированы камерами видеонаблюдения в дворах. Теперь многие жители испытывают страх выходить на улицу без компании.

Кристина (имя изменено) гуляла с восьмимесячным ребенком на детской площадке на Пахомовской улице, у дома № 26, когда на нее напал незнакомец. Женщина рассказала, что он действовал неожиданно.

«Вдруг я почувствовала удар в голову с правой стороны. На несколько секунд я потеряла сознание. Когда я пришла в себя, увидела человека, который уходил, не оборачиваясь. Он был одет в черную одежду, с капюшоном или шапкой», — рассказала пострадавшая.

Напуганную жительницу доставили в больницу с сотрясением мозга. Самого неадеквата сейчас ищут.