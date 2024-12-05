Слишком чистоплотный россиянин избил врачей скорой за то, что они не разулись

Во Владивостоке неадекват напал на бригаду скорой помощи, которая приехала лечить его супругу. Причиной конфликта стала уличная обувь, в которой медики зашли в квартиру. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки», — сказали в прокуратуре.

По данным телеграм-канала владивостокской скорой, нетрезвый мужчина начал вступать в конфронтацию, но немного остыл, когда ему пригрозили полицией. Медики попытались покинуть жильё, однако неадекват догнал их в лифте, начав избивать врача. Драка переместилась к машине сотрудников и к ней подключился водитель. Разъярённый боец сильно тыкнул пальцами в глаза шофёру, повредив роговицу.

Известно, что медики написали заявление в полицию, но мужчина на этом не успокоился и написал встречное.