Слишком чистоплотный россиянин избил врачей скорой за то, что они не разулись
Во Владивостоке мужчина напал на медиков скорой за то, что они не разулись
Во Владивостоке неадекват напал на бригаду скорой помощи, которая приехала лечить его супругу. Причиной конфликта стала уличная обувь, в которой медики зашли в квартиру. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки», — сказали в прокуратуре.
По данным телеграм-канала владивостокской скорой, нетрезвый мужчина начал вступать в конфронтацию, но немного остыл, когда ему пригрозили полицией. Медики попытались покинуть жильё, однако неадекват догнал их в лифте, начав избивать врача. Драка переместилась к машине сотрудников и к ней подключился водитель. Разъярённый боец сильно тыкнул пальцами в глаза шофёру, повредив роговицу.
Известно, что медики написали заявление в полицию, но мужчина на этом не успокоился и написал встречное.
Недавно на Камчатке бригада скорой помощи приехала по вызову, однако в квартире их поджидал вооружённый человек. Мужчина при помощи угроз удерживал медиков не менее часа. Известно, что ранее злоумышленник был судим.
Life.ru