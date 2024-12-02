Извинения через 3, 2, 1... Приморец не пропустил скорую, но стал звездой Интернета и быстро «сдал назад»
В Приморье водитель заблокировал проезд скорой помощи, которая везла пациентку
Водитель перекрыл проезд скорой помощи с включенными мигалками во Владивостоке, когда медики перевозили пациента в больницу.
В Приморье водитель заблокировал проезд скорой помощи. Видео © Telegram / Amur Mash, Полиция Приморья
Автомобили не смогли разъехаться на узкой улице возле дома по адресу Котельникова, 10. Молодой человек на Toyota Crown Athlete настаивал, что карета медиков должна отступить и пропустить его. Врачи, понимая, что в их машине находится пациентка, нуждавшаяся в срочной госпитализации, были вынуждены уступить дорогу.
К слову, наказание не заставило себя долго ждать. Нарушителя уже нашли и привлекли к административной ответственности, назначив штраф.
«Личность автомобилиста установлена. 24-летний мужчина доставлен в отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку для разбирательства», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
Как уточнили в ведомстве, стаж юноши составляет менее одного года. Однако за это время он успел нарушить ПДД уже 12 раз. Сам он заявил, что в содеянном раскаивается и просит прощения, а также пообещал быть более внимательным на дороге.
А ранее Life.ru рассказывал, как на Урале пьяная мать избила врача скорой помощи до сотрясения мозга. Всё произошло в районе Компрессорный. Свидетели вызвали бригаду, так как вокруг лежащей на асфальте женщины собралась толпа. Фельдшер оценил состояние пострадавшей, помог ей сесть на бордюр и направилась к машине, чтобы сообщить диспетчеру о ситуации. Однако она не успела дойти до скорой, как неадекватный человек напал на неё сзади, схватил за воротник и ударил по глазу.