Извинения через 3, 2, 1... Приморец не пропустил скорую, но стал звездой Интернета и быстро «сдал назад»

Водитель перекрыл проезд скорой помощи с включенными мигалками во Владивостоке, когда медики перевозили пациента в больницу.

В Приморье водитель заблокировал проезд скорой помощи. Видео © Telegram / Amur Mash, Полиция Приморья

Автомобили не смогли разъехаться на узкой улице возле дома по адресу Котельникова, 10. Молодой человек на Toyota Crown Athlete настаивал, что карета медиков должна отступить и пропустить его. Врачи, понимая, что в их машине находится пациентка, нуждавшаяся в срочной госпитализации, были вынуждены уступить дорогу.

К слову, наказание не заставило себя долго ждать. Нарушителя уже нашли и привлекли к административной ответственности, назначив штраф.

«Личность автомобилиста установлена. 24-летний мужчина доставлен в отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку для разбирательства», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Как уточнили в ведомстве, стаж юноши составляет менее одного года. Однако за это время он успел нарушить ПДД уже 12 раз. Сам он заявил, что в содеянном раскаивается и просит прощения, а также пообещал быть более внимательным на дороге.