На Урале пьяная мать избила врача скорой помощи до сотрясения мозга

В Екатеринбурге врачу скорой самой потребовалась медицинская помощь после встречи с буйной пациенткой. Неадекватная женщина набросилась на фельдшера и ударила её по голове. Потерпевшая получила контузию глаза и сотрясение мозга, пишет местный портал E1.ru.

Инцидент произошёл в микрорайоне Компрессорный. Бригаду вызвали очевидцы, которые столпились вокруг лежащей на асфальте женщины. Фельдшер проверила состояние пациентки, усадила её на поребрик и пошла к машине для доклада диспетчеру. Однако дойти до скорой врач не успела: неадекватная набросилась на неё сзади, развернула за воротник и ударила кулаком в глаз.

Глаз пострадавшей после нападения. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Медику потребовался целый месяц на реабилитацию. При этом нападавшая отделалась лишь административным наказанием. Оснований для уголовного дела не увидели ни в полиции, ни в суде. При этом сама пациентка на заседании призналась, что воспитывает четырёхлетнего ребёнка, а в тот день она перепила в ночном клубе.