На Урале пьяная мать избила врача скорой помощи до сотрясения мозга
Пациентка избила фельдшера скорой до сотрясения мозга в Екатеринбурге
В Екатеринбурге врачу скорой самой потребовалась медицинская помощь после встречи с буйной пациенткой. Неадекватная женщина набросилась на фельдшера и ударила её по голове. Потерпевшая получила контузию глаза и сотрясение мозга, пишет местный портал E1.ru.
Инцидент произошёл в микрорайоне Компрессорный. Бригаду вызвали очевидцы, которые столпились вокруг лежащей на асфальте женщины. Фельдшер проверила состояние пациентки, усадила её на поребрик и пошла к машине для доклада диспетчеру. Однако дойти до скорой врач не успела: неадекватная набросилась на неё сзади, развернула за воротник и ударила кулаком в глаз.
Глаз пострадавшей после нападения. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
Медику потребовался целый месяц на реабилитацию. При этом нападавшая отделалась лишь административным наказанием. Оснований для уголовного дела не увидели ни в полиции, ни в суде. При этом сама пациентка на заседании призналась, что воспитывает четырёхлетнего ребёнка, а в тот день она перепила в ночном клубе.
«Я тоже одна воспитываю ребёнка, работаю и не могу себе позволить ходить по ночным клубам. В ПДН вообще поинтересовалась этой историей? С кем был ребёнок, пока его мама ночью отдыхала, а утром избивала человека? Где гарантия, что в следующий раз эта женщина не напьётся в ночном клубе и не начнёт снова кидаться на людей?» — выразила негодование фельдшер.
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Life.ru