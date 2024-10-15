Напавший на полицейских в Стерлитамаке дебошир ранил одного из сотрудников
В МВД Башкортостана поделились подробностями инцидента на крыше торгового центра «Сити Молл» в Стерлитамаке. По данным правоохранителей, бросившийся на полицейских с ножом мужчина ранил одного из сотрудников. Личность преступника устанавливается.
Сигнал на пульт дежурного поступил в 23:00 по местному времени от работников ТЦ, которые сообщили о хулигане, совершающем противоправные действия. Прибывший на место наряд пытался успокоить дебошира на земле, но он не подчинился требованиям блюстителей закона и забрался на крышу здания. Там буян и бросился на полицейских с холодным оружием.
«В соответствии с ФЗ «О полиции» было применено табельное оружие. Нападавший получил ранение. В настоящее время сотруднику и задержанному оказывается медицинская помощь. Устанавливаются личность злоумышленника и обстоятельства происшествия», — поделилась пресс-служба МВД.
Потасовка на крыше ТЦ в Стерлитамаке из-за вооружённого ножом мужчины. Видео © Telegram / SHOT
Ещё одно нападение с ножом недавно произошло в ХМАО. Отчисленный студент местного колледжа пытался убить преподавательницу за плохие оценки. К счастью, женщине удалось отбиться. В отношении двоечника возбуждено уголовное дело, он арестован.
Telegram / SHOT