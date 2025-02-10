Число пострадавших в ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье выросло до 15

Общее число пострадавших в ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Приморском крае увеличилось до 15 человек. Один из них, водитель автобуса, находится в критическом состоянии, сообщили в пресс-службе администрации Чугуевского округа. В ДТП также пострадал трёхлетний ребёнок, которого отправили на амбулаторное лечение.