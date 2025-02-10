Число пострадавших в ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье выросло до 15
Последствия ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье. Обложка © Telegram / Чугуевский муниципальный округ
Общее число пострадавших в ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Приморском крае увеличилось до 15 человек. Один из них, водитель автобуса, находится в критическом состоянии, сообщили в пресс-службе администрации Чугуевского округа. В ДТП также пострадал трёхлетний ребёнок, которого отправили на амбулаторное лечение.
«В Чугуевскую ЦРБ доставлено 15 пострадавших в результате ДТП, всем оказана неотложная медицинская помощь», — говорится в заявлении правительства.
Водитель автобуса в крайне тяжелом состоянии переведен в горбольницу Арсеньева. Четыре человека были госпитализированы в хирургическое отделение Чугуевской ЦРБ, остальные 10 получили амбулаторное лечение.
Напомним, авария с участием пассажирского автобуса произошла 10 февраля на 6 км автодороги Уборка — Самарка — Ариадное. Согласно предварительной информации, при выполнении манёвра у гружённого лесовоза произошёл занос прицепа, который врезался в автобус, следовавший по маршруту Чугуевка — Заветное.