В Приморье столкнулись автобус и лесовоз, пострадали 14 человек
Последствия ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье. Обложка © УМВД России по Приморскому краю
Серьёзная авария с участием лесовоза и маршрутного автобуса произошла в Чугуевском округе Приморья. Как сообщает УМВД России по Приморскому краю, в результате ДТП пострадали 14 человек.
Участок дороги, где произошла авария, временно перекрыли по обеим полосам.
В полиции добавили, что сейчас на месте происшествия дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Автоинспекторы выясняют, кто именно стал виновником ДТП и все подробности случившегося.
Судя по кадрам, серьёзные повреждения получил пассажирский ПАЗ. У автобуса разорвало левую часть кабины с водительской стороны. В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно.
Ранее трагическая авария произошла в Красноярском крае. Женщина, управлявшая автомобилем Toyota, въехала в снегоуборочную машину, которая двигалась впереди в том же направлении. В результате аварии погиб 15-летний пассажир иномарки.