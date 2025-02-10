В Приморье столкнулись автобус и лесовоз, пострадали 14 человек

Серьёзная авария с участием лесовоза и маршрутного автобуса произошла в Чугуевском округе Приморья. Как сообщает УМВД России по Приморскому краю, в результате ДТП пострадали 14 человек.

Участок дороги, где произошла авария, временно перекрыли по обеим полосам.

В полиции добавили, что сейчас на месте происшествия дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Автоинспекторы выясняют, кто именно стал виновником ДТП и все подробности случившегося.

Судя по кадрам, серьёзные повреждения получил пассажирский ПАЗ. У автобуса разорвало левую часть кабины с водительской стороны. В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно.