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Регион
10 февраля, 02:50

Названа предварительная причина ДТП с участием автобуса и лесовоза в Приморье

Прокуратура Приморья назвала занос прицепа лесовоза причиной ДТП с автобусом

Последствия ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Последствия ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Прокуратура Чугуевского района Приморского края начала проверку после ДТП с участием пассажирского автобуса и лесовоза, в котором пострадали 14 человек. В ходе неё будет оценено соблюдение законов при перевозке грузов, а также качество дорожного покрытия на месте аварии.

Напомним, ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 10 февраля на 6 км автодороги Уборка — Самарка — Ариадное. По предварительным данным, при повороте у гружённого лесовоза занесло прицеп, который столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Чугуевка — Заветное.

«На место выехал исполняющий обязанности прокурора района Евгений Гусев», сообщила прокуратура в телеграм-канале.

В ДТП в Екатеринбурге один человек погиб и трое пострадали, включая ребёнка
В ДТП в Екатеринбурге один человек погиб и трое пострадали, включая ребёнка

Ранее 15-летний парень погиб в ДТП со снегоуборочным КамАЗом в Красноярском крае. Женщина за рулём Toyota врезалась в идущую спереди в том же направлении снегоуборочную машину. Водителя с многочисленными травмами госпитализировали. Её несовершеннолетний сын, ехавший на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Артём Гапоненко
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