Полтора десятка человек пострадали в жёстком ДТП с автобусом и грузовиком под Петербургом, 1 погиб
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом 1 человек погиб и 15 пострадали
В Ленинградской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате пострадали 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Последствия ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Ленинградской области. Видео © Telegram / Следком Ленинградской области
«В стационар доставлены 15 пассажиров, среди которых один ребёнок: в тяжёлом состоянии три человека — двое в реанимации, один пассажир от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.
ДТП произошло в Волховском районе на 120-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», сообщили в региональном управлении СК РФ. В результате аварии один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
Ранее Life.ru сообщал, что 15 человек пострадали в ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье. Согласно предварительной информации, при выполнении манёвра у гружёного лесовоза произошёл занос прицепа, который врезался в автобус, следовавший по маршруту Чугуевка — Заветное.
Telegram / Следком Ленинградской области