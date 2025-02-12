Полтора десятка человек пострадали в жёстком ДТП с автобусом и грузовиком под Петербургом, 1 погиб

В Ленинградской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате пострадали 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Последствия ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Ленинградской области. Видео © Telegram / Следком Ленинградской области

«В стационар доставлены 15 пассажиров, среди которых один ребёнок: в тяжёлом состоянии три человека — двое в реанимации, один пассажир от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.

ДТП произошло в Волховском районе на 120-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», сообщили в региональном управлении СК РФ. В результате аварии один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).