Смертельное ДТП с автобусом и лесовозом произошло в Ленобласти

В Волховском районе Ленинградской области задержали водителя лесовоза, который устроил смертельное ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

«14 февраля в 07.20 на 21 километре автодороги «Паша — Часовинское — Кайвокса» в Волховском районе Ленобласти 61-летний водитель лесовоза «МАЗ» с полуприцепом, не справившись с управлением, допустил столкновение прицепа с движущимся во встречном направлении пассажирским автобусом под управлением 59-летнего мужчины», — говорится в публикации.

Водитель автобуса умер до прибытия скорой, двух его пассажирок доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В отношении шофёра лесовоза возбудили уголовное дело в рамках части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Сейчас он задержан и находится в изоляторе.