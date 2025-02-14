Водитель скорой помощи погиб в ДТП с легковым авто в Севастополе

В Севастополе произошла дорожная авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Водитель медицинской службы погиб, сообщает пресс-служба российской Госавтоинспекции.

Место ДТП в Севастополе. Видео © Telegram / Госавтоинспекция России

«По предварительной информации, сегодня около 6:10 в Севастополе произошло столкновение автомобиля скорой помощи с легковым автомобилем. От столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся, а легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и наехал на световую опору. В результате ДТП погиб водитель скорой помощи», — сказано в публикации.