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14 февраля, 10:36

Водитель скорой помощи погиб в ДТП с легковым авто в Севастополе

В Севастополе произошла дорожная авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Водитель медицинской службы погиб, сообщает пресс-служба российской Госавтоинспекции.

Место ДТП в Севастополе. Видео © Telegram / Госавтоинспекция России

«По предварительной информации, сегодня около 6:10 в Севастополе произошло столкновение автомобиля скорой помощи с легковым автомобилем. От столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся, а легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и наехал на световую опору. В результате ДТП погиб водитель скорой помощи», — сказано в публикации.

В аварии также пострадал водитель легкового автомобиля и пассажиры скорой помощи — две женщины 36 и 60 лет, а также четырёхлетний ребёнок. Движение на месте ДТП регулируют инспекторы ГАИ.

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Ранее Life.ru рассказывал о смертельном ДТП в Дагестане, где вчера около села Львовская столкнулись маршрутное такси и легковушка. Трое человек погибли на месте, сообщалось о ещё восьмерых пострадавших, однако позже число раненых возросло до 15.

Обложка ©

Telegram / Госавтоинспеция России

Юрий Лысенко
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