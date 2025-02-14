Земляки виновника ДТП в Белгороде захотели поговорить с родными погибших
Община соотечественников предполагаемого виновника ДТП с участием скорой помощи и BMW X7 в Белгороде выразила желание связаться с семьями женщин-фельдшеров, погибших в этой трагедии, сообщает «Газета.Ru». На данный момент родственники водителя не принесли извинений и не предложили свою помощь.
Перед похоронами стало известно, что представители 31-летнего тренера по MMA Рамазана Гаджимурадова хотят установить контакт с роднёй. Они намеревались выразить свои соболезнования, но муж одной из погибших, Дмитрий, ответил через посредника, что сейчас сосредоточен на похоронах супруги. С тех пор дальнейших контактов не было, и он отметил, что не хочет обсуждать эту тему.
Авария произошла в Белгороде в ночь на 7 февраля. В результате столкновения погибли фельдшеры в возрасте 38 и 45 лет. Водители обоих автомобилей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Позже появилось видео с моментом ДТП. Сообщалось, что Гаджимурадов вылетел на перекрёсток на BMW X7 и протаранил машину скорой помощи, которая ехала на «зелёный» сигнал светофора. При он мог быть в состоянии опьянения. Правозащитники призвали общественность не позволять делу затихнуть и обеспечить его широкую огласку для проведения объективного расследования.
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