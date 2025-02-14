Земляки виновника ДТП в Белгороде захотели поговорить с родными погибших

Община соотечественников предполагаемого виновника ДТП с участием скорой помощи и BMW X7 в Белгороде выразила желание связаться с семьями женщин-фельдшеров, погибших в этой трагедии, сообщает «Газета.Ru» . На данный момент родственники водителя не принесли извинений и не предложили свою помощь.

Перед похоронами стало известно, что представители 31-летнего тренера по MMA Рамазана Гаджимурадова хотят установить контакт с роднёй. Они намеревались выразить свои соболезнования, но муж одной из погибших, Дмитрий, ответил через посредника, что сейчас сосредоточен на похоронах супруги. С тех пор дальнейших контактов не было, и он отметил, что не хочет обсуждать эту тему.