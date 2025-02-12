Родные оправдали Гаджимурадова, насмерть сбившего двух фельдшеров в Белгороде

Родственники 31-летнего тренера по MMA Рамазана Гаджимурадова, который насмерть сбил двух фельдшеров в Белгороде, считают, что он не был пьян в момент ДТП. Они утверждают, что боец не употреблял алкоголь, так как ему запрещала религия.

«Он не был пьяным. Он мусульманин и употреблять алкоголь ему запрещено религией», — рассказала родная сестра Гаджимурадова в интервью «Регнум».