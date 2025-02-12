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12 февраля, 11:10

Родные оправдали Гаджимурадова, насмерть сбившего двух фельдшеров в Белгороде

Родственники 31-летнего тренера по MMA Рамазана Гаджимурадова, который насмерть сбил двух фельдшеров в Белгороде, считают, что он не был пьян в момент ДТП. Они утверждают, что боец не употреблял алкоголь, так как ему запрещала религия.

«Он не был пьяным. Он мусульманин и употреблять алкоголь ему запрещено религией», — рассказала родная сестра Гаджимурадова в интервью «Регнум».

Также своим мнением поделилась одноклассница участника аварии. Она считает несправедливым наказание в виде 7 лет лишения свободы, которое грозит Гаджимурадову, и утверждает, что ДТП не является его виной. Девушка полагает, что всё случившееся — несчастный случай.

Напомним, в ночь на 7 февраля в Белгороде в ДТП трагически погибли двое фельдшеров. Медикам было 38 и 45 лет. Позже появилось видео с моментом ДТП. Сообщалось, что Гаджимурадов вылетел на перекрёсток на BMW X7 и протаранил машину скорой помощи, которая ехала на «зелёный» сигнал светофора. При он мог быть в состоянии опьянения.

В Госдуме попросили главу МВД проконтролировать дело о гибели фельдшеров в ДТП в Белгороде
В Госдуме попросили главу МВД проконтролировать дело о гибели фельдшеров в ДТП в Белгороде
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Полина Никифорова
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