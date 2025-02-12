В Госдуме попросили главу МВД проконтролировать дело о гибели фельдшеров в ДТП в Белгороде

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой лично проконтролировать ход расследования дела о гибели двух фельдшеров в ДТП в Белгороде. Об этом РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

«Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, взять расследование данного дорожно-транспортного происшествия под свой личный контроль», — говорится в обращении.

Также парламентарий в обращении к председателю СК РФ Александру Бастрыкину попросил его поручить следствию провести проверку по этому ДТП из-за противоречивых данных о водителе. Леонов отметил, что для системы здравоохранения каждый сотрудник имеет огромнейшую ценность, ведь эти люди героически трудятся и спасают жизни.