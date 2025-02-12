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12 февраля, 06:05

В Госдуме попросили главу МВД проконтролировать дело о гибели фельдшеров в ДТП в Белгороде

Депутат Леонов попросил главу МВД взять проконтролировать дело о ДТП в Белгороде

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой лично проконтролировать ход расследования дела о гибели двух фельдшеров в ДТП в Белгороде. Об этом

РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

«Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, взять расследование данного дорожно-транспортного происшествия под свой личный контроль», — говорится в обращении.

Также парламентарий в обращении к председателю СК РФ Александру Бастрыкину попросил его поручить следствию провести проверку по этому ДТП из-за противоречивых данных о водителе. Леонов отметил, что для системы здравоохранения каждый сотрудник имеет огромнейшую ценность, ведь эти люди героически трудятся и спасают жизни.

Напомним, 7 февраля сообщалось, что в Белгороде в ДТП трагически погибли двое фельдшеров. Главврач ССМП отметил, что коллеги навсегда запомнят их неуёмную жизненную энергию, отзывчивость и неравнодушие к чужим проблемам. Медикам было 38 и 45 лет. Позже появилось видео с моментом ДТП.

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Life.ru

Никита Никонов
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