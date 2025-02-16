Федеральную трассу под Владимиром усыпало гробами и телами после ДТП
Гробы разлетелись по трассе М-7 «Волга» в результате ДТП во Владимирской области
Гробы выпали на федеральную трассу в результате ДТП во Владимирской области. Обложка © Telegram / Подслушано Вязники [ПВ]
Авария с участием грузовой машины, перевозившей гробы, произошла во Владимирской области. В результате ДТП тела, которые были отправлены для кремации в Нижний Новгород, разлетелись по федеральной трассе М-7 «Волга» у деревни Чудиново.
По версии МВД, водитель не выдержал боковой интервал с проезжающей мимо фурой, после чего столкнулся с легковой машиной Lada Granta. В итоге часть гробов разбилась. Позже на место ДТП приехал дополнительный автомобиль, в который перенесли повреждённый груз. В результате аварии никто не пострадал. Жуткие фото появились в местных пабликах города Вязники.
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