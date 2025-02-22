Смертельное ДТП с участием BMW на трассе под Тверью попало на видео
Водитель BMW врезался в ограждение на трассе М-11, двое погибли
Два человека погибли в смертельном ДТП с участием BMW на трассе М-11 под Тверью. Аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовала региональная госавтоинспекция.
Смертельное ДТП под Тверью. Видео © VK / Управление Госавтоинспекции Тверской области
«По предварительной информации, сегодня 22 февраля на 140 км а/д СПАД М-11 Конаковского района произошло столкновение двух транспортных средств — Бмв и Ситроен, с последующим наездом на препятствие», — говорится в сообщении.
Водителя и одного из пассажиров спасти не удалось. Второго пассажира госпитализировали с серьёзными травмами.
Ранее Life.ru сообщал, что в Пермском крае на дороге Оса — Чернушка произошло смертельное ДТП, в результате которого водитель и пассажир легкового автомобиля «Лада Ларгус» погибли при столкновении с автобусом. На нерегулируемом перекрёстке водитель легковушки не уступил дорогу автобусу, движущемуся по главной трассе.
VK / Управление Госавтоинспекции Тверской области