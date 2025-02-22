Смертельное ДТП с участием BMW на трассе под Тверью попало на видео

Два человека погибли в смертельном ДТП с участием BMW на трассе М-11 под Тверью. Аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовала региональная госавтоинспекция.

Смертельное ДТП под Тверью. Видео © VK / Управление Госавтоинспекции Тверской области

«По предварительной информации, сегодня 22 февраля на 140 км а/д СПАД М-11 Конаковского района произошло столкновение двух транспортных средств — Бмв и Ситроен, с последующим наездом на препятствие», — говорится в сообщении.

Водителя и одного из пассажиров спасти не удалось. Второго пассажира госпитализировали с серьёзными травмами.