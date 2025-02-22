Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в Прикамье
В Пермском крае произошло ДТП с участием автобуса, двое мужчин погибли
В Пермском крае около 06:00 утра произошло смертельное ДТП на автодороге Оса — Чернушка. В результате столкновения с автобусом погибли водитель и пассажир легкового автомобиля «Лада Ларгус». Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.
Последствия аварии. Видео © Пресс-служба госавтоинспекции Пермского края
На нерегулируемом перекрёстке водитель легкового автомобиля не пропустил движущийся по главной дороге автобус. В результате столкновения погиб мужчина, находившийся за рулём легковушки и его 34-летний пассажир. Кроме того, ещё четверо человек были госпитализированы.
«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказано в публикации.
Ранее в Москве на Ферганской улице произошла авария с участием автомобилей BMW, Ford и машины скорой помощи. Медицинскую карету от удара перевернуло. Для эвакуации пострадавших пришлось пригнать вертолёт.
Пресс-служба госавтоинспекции Пермского края