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Регион
22 февраля, 10:34

Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в Прикамье

В Пермском крае произошло ДТП с участием автобуса, двое мужчин погибли

В Пермском крае около 06:00 утра произошло смертельное ДТП на автодороге Оса — Чернушка. В результате столкновения с автобусом погибли водитель и пассажир легкового автомобиля «Лада Ларгус». Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Последствия аварии. Видео © Пресс-служба госавтоинспекции Пермского края

На нерегулируемом перекрёстке водитель легкового автомобиля не пропустил движущийся по главной дороге автобус. В результате столкновения погиб мужчина, находившийся за рулём легковушки и его 34-летний пассажир. Кроме того, ещё четверо человек были госпитализированы.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказано в публикации.

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Обложка ©

Пресс-служба госавтоинспекции Пермского края

Владимир Озеров
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