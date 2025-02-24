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24 февраля, 12:59

Четыре человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе в Карачаево-Черкесии

МЧС: В Карачаево-Черкесии при столкновении двух авто погибли четыре человека

Место ДТП в КЧР. Обложка © VK / МЧС России

Место ДТП в КЧР. Обложка © VK / МЧС России

В Карачаево-Черкесии при столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Место смертельного ДТП в КЧР. Видео © VK / МЧС России

«В Зеленчукском районе, на выезде из станицы Зеленчукская в сторону станицы Сторожевой, в аварию попали «лада приора» и «мерседес», – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли двух пострадавших и передали врачам. Последствия аварии ликвидировали шесть сотрудников и две единицы техники.

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А ранее Life.ru писал, что в Сочи семь человек пострадали при аварии с одним автомобилем на эстакаде. Водитель не справился с управлением и влетел в опору мостового сооружения.

Дарья Нарыкова
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