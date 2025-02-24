Четыре человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии при столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Место смертельного ДТП в КЧР. Видео © VK / МЧС России

«В Зеленчукском районе, на выезде из станицы Зеленчукская в сторону станицы Сторожевой, в аварию попали «лада приора» и «мерседес», – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли двух пострадавших и передали врачам. Последствия аварии ликвидировали шесть сотрудников и две единицы техники.