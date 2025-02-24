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24 февраля, 04:37

«В скорой констатировали, что она погибла»: Автолихач не заметил грейдер под Иркутском и потерял жену

Женщина стала жертвой аварии с грейдером под Иркутском

Последствия ДТП. Обложка © ГУ МВД России по Иркутской области

Последствия ДТП. Обложка © ГУ МВД России по Иркутской области

Легковой автомобиль столкнулся с автогрейдером на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» поздним вечером 23 февраля. По данным ГУ МВД России по Иркутской области, водитель иномарки попросту не успел среагировать на спецтехнику и протаранил её. Жертвой аварии стала гражданская жена лихача.

Виновник ДТП рассказал инспекторам, что ехал из Иркутска в сторону Нижнеудинска. В районе села Трактовое он нагнал и врезался в попутно идущий автогрейдер. Сидевшая в пассажирском кресле 38-летняя женщина скончалась на месте, а 63-летний водитель отделался травмами.

«Произошло столкновение с грейдером. Я его даже не заметил. Со мной ехала гражданская жена, в скорой констатировали, что она погибла», — рассказал вдовец.

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Антон Голыбин
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