Мужчина случайно сбил двух девочек в Приморье из-за коврика под педалью газа

Автомобиль совершил наезд на двух девочек в приморском посёлке Пограничный. Инцидент произошёл, когда владелец транспортного средства осуществлял ремонтные работы. Подробности трагедии озвучили в краевой Прокуратуре.

«Мужчина ремонтировал автомобиль Honda Stepwgn, во время движения на котором под педаль попал коврик. В результате мужчина потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на двух девочек 2015 и 2017 годов рождения», — гласит пост.

Пострадавших немедленно доставили в больницу, их состояние оценивают врачи. По результатам освидетельствования установлено, что в момент происшествия мужчина был трезв. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента.