Девушка за рулём Audi сбила 12-летнюю школьницу на переходе в Новой Москве

В Новой Москве девушка, управляющая автомобилем Audi, сбила 12-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Пострадавшая находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Момент аварии. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Инцидент произошёл накануне в посёлке Птичное, когда девочка переходила дорогу. Водитель, 26-летняя женщина, не успела остановиться. Удар был настолько сильным, что пострадавшую отбросило на другое авто, которое двигалось по встречной полосе.

Школьница была госпитализирована в тяжёлом состоянии. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против водителя по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Дело находится под контролем столичной прокуратуры и Следственного комитета.

«Привлечение водителя к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле в прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов», — говорится в сообщении пресс-службы.