На видео попало, как авто в полёте сбило беременную мать с ребёнком на Кузбассе
В Кемеровской области пьяный водитель сбил на тротуаре беременную мать с сыном
Выпивший водитель врезался в сугроб возле тротуара на полном ходу, сбив идущих по нему беременную женщину и её сына в Кемеровской области. Сейчас оба пешехода в тяжёлом состоянии доставлены в больницу, сообщает SHOT.
Момент ДТП. Видео © SHOT
Водитель врезался в сугроб, после чего машину начало переворачивать в воздухе. В итоге она долетела до идущих спереди людей 32-летннюю психолога центра соцобслуживания Ольги и её 14-летнего сына. Оба пострадавших с многочисленными переломами госпитализированы. Основной удар во время столкновения приняла на себя женщина. У Ольги есть риск потерять ребёнка — она на пятом месяце. Помимо переломов ей диагностировали тупую травму живота. Врачи борются за их жизни.
Водитель Шевроле Лачетти. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, за рулём Шевроле Лачетти ехал 41-летний Алексей Мусс. Он решил выпить прямо с утра, а около 12 часов сел за руль. В крови у водителя выявили содержание 0,6 промилле алкоголя. Это примерно литр пива.
Ранее в Челябинске ночью пьяный водитель и его трое друзей насмерть разбились, выехав на встречку, откуда на них нёсся грузовой тягач. Никто из них даже не пристегнулся перед поездкой, поэтому шансов выжить никаких не оставалось.