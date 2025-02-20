На видео попало, как авто в полёте сбило беременную мать с ребёнком на Кузбассе

Выпивший водитель врезался в сугроб возле тротуара на полном ходу, сбив идущих по нему беременную женщину и её сына в Кемеровской области. Сейчас оба пешехода в тяжёлом состоянии доставлены в больницу, сообщает SHOT.

Момент ДТП. Видео © SHOT

Водитель врезался в сугроб, после чего машину начало переворачивать в воздухе. В итоге она долетела до идущих спереди людей 32-летннюю психолога центра соцобслуживания Ольги и её 14-летнего сына. Оба пострадавших с многочисленными переломами госпитализированы. Основной удар во время столкновения приняла на себя женщина. У Ольги есть риск потерять ребёнка — она на пятом месяце. Помимо переломов ей диагностировали тупую травму живота. Врачи борются за их жизни.

Водитель Шевроле Лачетти. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, за рулём Шевроле Лачетти ехал 41-летний Алексей Мусс. Он решил выпить прямо с утра, а около 12 часов сел за руль. В крови у водителя выявили содержание 0,6 промилле алкоголя. Это примерно литр пива.